FOTOD | Tallinn Fashion Weeki teine päev tõi lavale moesõdalased, funktsionaalse disaini ja tükikese kosmost

Mammu Couture uus kollektsioon, nagu varasemadki, ei ole sõltuv kiiresti vahelduvatest trendidest, vaid pakub ajatut elegantsi. Nii on bränd juba pea kümme aastat olnud funktsionaalse garderoobi looja. „Kui moesuunad on muutunud aina sportlikumaks või kohati isegi lohakaks, siis Mammu Couture on bränd, mis seisab ilu ja naiselikkuse eest väljas,“ sõnas brändi looja Maria Tammeorg, kes soovib, et igaüks saaks tunda end tõelise daamina. Kollektsioonis leidus nii glamuurseid õhtutualette kui ka argisemaks kandmiseks komplekte, mis on Mammu Couture’ile omaselt pilkupüüdvad ja naiselikud. Kollektsioon on loodud põhimõttega, et enamik tooteid saab omavahel kokku sobitada ning ühtlasi on nad kantavad ka varasemate kollektsioonide toodetega.