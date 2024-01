Küsimused seksuaalnõustajale: kas on normaalne, kui ma ei soovi tihti seksida?

Jah, on. Tunnetus, kas ja kui palju seksida, varieerub inimesiti. Kui sinu partneril on sarnane tunnetus, on mõlemad rahul. Kui aga teie vajadused peaksid erinema, vajab see samuti süvenemist, et leida lahendused, kuidas kumbki pool tunneks ennast hästi ja tasakaalus. Nii nagu paljudest teistest teemadest – väärtused, ausus, truudus, raha, lastesaamine –, tuleks ka sellest vestelda suhte alguses. Inimesed ei saa alati sõnadest ja nende taga peituvast üheselt aru. Ja nii on konfliktid kerged tekkima. Ei saa eeldada, et teine mõistab kõike samamoodi kui mina. On vaja mõelda, kuidas ma praegu ennast tunnen, mismoodi tajun ennast ja oma vajadusi ning milliseid aspekte pean paarisuhtes oluliseks nüüd ja edaspidi.