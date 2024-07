Aldo Järvsoo pärast 28 aastat kestnud kooselu lõppemist: olen hommikust õhtuni armunud! Praegu konkreetselt kahte mehesse, ühte neist juba pikemat aega

„Olen poole peal, loomingus ja eluga. Aga ma ei mõtle, et pool on läbi, vaid et pool on ees,“ sõnab moekunstnik Aldo Järvsoo (47), kes sügisel jõuab olulise töise teetähiseni. Ta on elanud mitme eest, kogenud valu ja rõõmu. „Ookeanitäis,“ täpsustab ta.