FOTOD | Sirje Karis kandis Pariisi olümpia kohtumisel imekaunist Eesti moelooja disainitud pükskostüümi

25. juulil külastas presidendipaar ka olümpiaküla. Visiidil kandis Sirje Karis moekunstnik Lilli Jahilo plisseeritud kaftan-kleiti. Jahilo looming on armastatud ka Rootsi kuningakoja liikmete seas – printsess Sofia on kandnud mitut tema disaini. Jahilo loomingut on kandnud ka maailmakuulus inimõiguste advokaat Amal Clooney.