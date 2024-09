FOTOD | Déjà-vu y-põlvkonnale: üksteist aastat tagasi valiti need kõige koledamateks jalavarjudeks. Nüüd on need jälle moes

Taylor Swift on 34aastane, seega ka tema on sääraseid saapaid varem kandnud. Jutt on jalavarjudest, millega y-põlvkond sumpas vajaduse korral lumehangedes ja seisid miinuskraadidega ka ööklubi ukse taga. Sama tüüpi saapaid kandis superstaar möödunud nädalavahetusel New Yorgis, kui veetis koos sõbranna, supermodell Gigi Hadidiga lõbusasti aega.