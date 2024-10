FOTOD | Balletisussid on moes ja mitte ainult baleriinide jalas. Jennifer Lopez näitab, kuidas jalavarjud stiilselt välja kanda

Sel sügisel on moenädalatel mitme erineva disaineri kollektsiooni kuulunud ka balletilikke elemente. Seda nii Ferragamo, Simone Rocha, Alaïa kui ka mitmete teiste loomingus. Mitte ainult baleriinisussilikud kingad pole need, mis trendivad. Sam lugu on ka tutu-seelikute ja retuusidega.