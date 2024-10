FOTOD | Halloween läheneb ja mõjutab ka maniküüritrende. Näitlejatarid Zendaya ja Selena Gomez on sellega juba kaasa läinud

Hollywoodi staaride välimuses pole midagi juhuslikku. Nii on kõigil väljakujunenud ka oma ilutiim. Paljudel kuulub siin staarmaniküürija Tom Bachik, kelle klientide seas on nii Jennifer Lopez kui ka Selena Gomez. Viimane on samuti küüned mustaksvärvinud. Tundub, et tumedad toonid on ka küünesalongideni jõudnud. Haakub vägagi sünge naiselikkusega. Loe lähemalt siit: FOTOD | Sünge naiselikkus on uus ilutrend. Loe lähemalt, mis see on!