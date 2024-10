VIDEO | Maailmakuulus pesubränd korraldas üle kuue aasta taas moeshow. Laval olid legendaarsed Victoria inglid ja ikooniline lauljatar Cher

Victoria's Secreti moeshowd on olnud läbi aegade tuntud selle pooles, et lavale astuvad ka tõelised superstaarid. Sel korral laulis legendaarne Cher . Esinejate seas olid ka Tyla ja Lisa .

On neid, kes ootasid veelgi rohkem kostüüme. Victoria’s Secreti moeshowd on tuntud selle poolest, et ei eksponeerita ainult pesu, vaid need on stiliseeritud põnevalt, pannes modelli justkui mingit rolli etendama.