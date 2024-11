Meesterõivaste brändi disainer Hannes Rüütel: püüan igal hooajal oma kollektsioone üha paremaks ja omanäolisemaks muuta

Hannes Rüütel võitis kaks aastat tagasi Hõbenõela, mis on tunnustus silmapaistvaimale noorele Eesti moedisainerile. Ta oli aasta hiljem ka saatekülaline Stiilistuudio saates, kus tunnistas, et moekunstnikuks saamise teekond ei ole kulgenud konarusteta, kuid ta on igast takistusest õppinud. Mees on oma karjääri jooksul olnud ka Baltika moemaja noorim disainer ning ühtlasi teinud moealast koostööd supermodell Karmen Pedaruga.