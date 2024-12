Näitleja Tiina Tauraite: kaotada usaldus – see on karm. Nii karm, et ma ei suutnud aastaid tolle inimesega isegi rääkida

„...kui sa ise ei tee, ei tee keegi. Üksi rabeled: üksi oled kõikide jamadega, üksi üritad ka kõike ära siluda. Üksi. Ega Alfrediga olnud teisiti, koos olime küll, aga kui midagi juhtus, siis olin mina see, kes pidi sita kokku korjama. Üksi läksin pankrotti, üksi lahutasin, üksi matsin oma ema, üksi kasvatan Siimu viimased aastad, üksi pean vastutama, et temast inimene saaks, et ta tulevikus nälga ei jääks. Ja nüüd olen ma jälle üksi. Ja vaata et suurima pasaga, mis minuga iialgi juhtunud on!“