Roosa revolutsioon! Lugejad küsivad: kust leida samasugust roosat kampsunit nagu Koit Toomel detsembrikuise Anne & Stiili kaanel?

Et kael oleks talvisel ajal soojas, tasub varuda endale kõrge kaelusega džemper. Miks mitte roosa! Fotol oleva leiad SIIT.

Kodumaise brändi Woolishi meriinovillaste kampsikute seas on ka roosasid leide. Mõned neist ka hetkel sõbraliku soodushinnaga. Punase ruudustikuga kehasoojendaja leiad SIIT .

Sel sügisel Hõbenõelale nomineeritu Ärni Blumi valikus on kahes erinevas roosas toonis Jaapani siidimohäärist kampsun Coco.

Kahvaturoosa Only kampsiku leiad About You veebiplatvormilt. Vaata lähemalt SIIT.