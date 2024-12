Oled alkoholist loobunud, aga peolauas kipuvad inimesed tagant utsitama, et ühe pokaali ju võib? Psühholoog selgitab, miks see nii on

Inimese jaoks on olnud eluliselt oluline kuuluda gruppi. See omakorda eeldab ühiseid väärtusi või vähemalt ühtseid käitumisviise. „Piltlikult öeldes: kui lähme jahile, siis lähevad kõik jahile, ja kui õhtul koopas laulame, siis kõik laulavad. Rühmast eristudes põrkume oma loomusega, mis aga nõuab suurt julgust,“ selgitab Pihkva. Ta juhib tähelepanu, et psühholoog Solomon Asch tõestas juba 1950. aastatel, et inimesed on valmis oma seisukohast loobuma, kui see läheb grupi arvamusega vastuollu.



Peale selle, et inimene on karjaloom, soovib ta vastata teiste ootustele. Kui tajume, et teised eeldavad meilt mingit reaktsiooni või käitumist (näiteks tervitusnaps pidulauas), siis ootustele mitte vastates tunneme ebamugavust. „Kui keelduja on liigtarvitaja, kes püüab end alkoholist võõrutada, siis see on juba iseenesest keeruline, kuna on isu või koguni tung vägijoogi järele. Teiste otsene või kaudselt tajutav surve sinna juurde muudab olukorra eriti raskeks,“ räägib Pihkva.