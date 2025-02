FOTOD | Pilk raamatukunstnik Kaire van der Toorn-Guthan garderoobi: mulle meeldib tekitada ootamatuid kooslusi, et ennastki üllatada

Kõige paremini sobib mulle mugav ajatu trend. Teatud moevoolude võnked jõuavad seletamatul kombel su teadvusse ja ühel hetkel avastad, et sulle meeldivad meestepintsakud või 1990ndate stiilis plisseeseelikud või ülisuured tolmumantlid... ja siis jäävadki poes miskipärast ainult need näppu. Kindlasti ei topiks ma end liiga kitsastesse riietesse ega kõrgetele kontsadele vaid trendi pärast. Kui liikuda on ebamugav ja materjal keha ei toeta, siis minu varamusse see hilp teed ei leia!