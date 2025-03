Astra Irene eriline garderoob: minu absoluutne lemmik on septembri algus, kui Estonia teater korraldab oma iga-aastase kostüümide müügi

Mulle on tulnud üllatusena, et kolmandiku oma igapäevaselt kantavast garderoobist olen saanud emalt. Tal on suurepärane maitse ja ainsa tütrena olen saanud tema noorema põlve riided endale. Alguses paljud neist ei meeldinud mulle, aga ema ütles, et hoia ikka alles, küll nende aeg veel tuleb. Tal on olnud väga õigus, paljude riietega on viimastel aastatel side tekkinud ja kappides aardeid veel jagub.