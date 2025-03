MOERUBRIIK | „Vaata kullipilguga üle!“ Kuidas talveriideid õigesti säilitada?

Karolin: „Enne talveriiete suvepuhkusele saatmist võiks teha suurema revideerimise. Võimalik, et talvevarustuse hulgas on asju, mida talletaksid ilma asjata ja mille aeg on täis saanud. Kui suurpuhastus on tehtud, siis tasub alles jäänud asjad kullipilguga üle vaadata ja vajadusel puhastada. Plekid, mis praegu maha tuleksid, ei pruugi enam poole aasta pärast maha tulla ning lõhnad võimenduvad. Joped ja mantlid on sellised asjad, mida tasub viia keemilisse puhastusse, kui see vähegi lubatud on. Hoiustamiseks on parimad suletavad karbid, näiteks plastikkarbid või kangast vormi hoidvad kastid ja muidugi ka vaakumiga suletavad kotid. Riideid ei tasu liiga tugevalt kokku litsuda, et need oma vormi ei kaotaks. Kui mantleid, jopesid ja villaseid pükse ning seelikuid on võimalik kotis rippuma jätta, siis eelista seda meetodit.“