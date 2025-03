MOERUBRIIK | Lugeja küsib: millised saapad osta veel sel hooajal, et neid sobiks kanda ka suvel?

Karolin: „Sellised saapad on täitsa olemas ja nende ühiseks nimetajaks on mõjutused subkultuuridest. Selle aasta uued hittsaapad, mis mõjutatud rokikultuurist on heaks näiteks. Lihtsalt kõrge säärega musti saapaid oleks suvel imelik kanda, kuid pandlad ja veidi mässajalik iseloom annavad saabastele teatava festivali laheduse ning toovad need ühtlasi suvelainele. Samasuguse universaalsuse on saavutanud ka juba varasemalt pikalt moes olnud kauboisaapad ja Dr. Martensi stiilis saapad.“