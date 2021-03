KUULA | Kriisiaeg võib mõnele suhtele saatuslikuks saada. Aga pereterapeudi sõnul on olemas ka viis, mis aitab neil paraneda

Roman Timofejev on 10aastase töökogemusega psühholoog ja pereterapeut. Ta on läbinud süsteemise pereteraapia väljaõppe Venemaal ning õppinud tunnetekeskset paariteraapiat rahvusvahelises ICEEFT (The International Centre For Exellence In Emotionally Focused Therapy) keskuses. Roman on ainuke sertifitseeritud EFT (Emotionally Focused Couple Therapy) terapeut Eestis.