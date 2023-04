ARHIIV | Tänane sünnipäevalaps Elisabet Reinsalu: On vist meie põlvkonna viga, et oleme nii alandlikud, välja lööb tubli tüdruku kompleks

“Üheksateistaastaselt võisin Restko keldris – asus muide Linnateatri kõrval – tantsida nii, et ninast veri väljas,” meenutab Elisabet. “Need olid tõelised underground-house-peod, sõna levis suust suhu. Kohtusin nende inimestega iga nädal neljapäevast pühapäevani; noogutasime üksteisele tunnustavalt, sõnu väga ei vahetanud. Aga mingis mõttes olid need minu inimesed, mu turvavõrk. Tundsin hoidmist. See rütmiline muusika ja need inimesed andsid mulle tiivad. Just Restkos olin lõpetanud kord kolmepäevase maratoni, esmaspäeva hommikul jooksin trolli peale, istusin ja tundsin, kuidas ninast voolab veri. Alguses mõtlesin, et tatt, pühkisin käega... ja sain kohe mõistusega aru, et see on lihtsalt tantsimisest, ma ei joonud isegi alksi, rääkimata millegi tarbimisest. Näe, ei olegi ma nii meinstriim-inimene olnud! Praegu need peod mind enam üldse ei tõmba.”