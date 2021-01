LOE UUESTI | Aasta, mis muutis kõigi elu: meditsiinitöötajate karmid kogemused, kriisikoosolekud, sassis suhted ja töökaotus

Ma töötan õena COVID-19 intensiivravi osakonnas. Rasketel hetkedel on tunne, et teiste heaolu nimel tuleb enda omast loobuda. Loe edasi...

“Enneolematu kaos, võidujooks salakavala tundmatuga,” kirjeldavad Eesti tervishoiutöötajad koroonaviiruse tekitatud olukorda. Paljud neist on loobunud igasugustest katsetest töö- ja unetunde lugeda, sest töötada tuleb nii kaua kui vaja. Oma loo räägivad kuus naist, kes töötavad tervisekriisi epitsentris. Loe edasi...

Kui koht, mis peaks pakkuma kaitset, muutub trellideta vanglaks, ja sinu partner – või sa ise – valvuriks, kelle tujud ja soovid võivad kõikuda päeva jooksul taevast põrguni, on aeg rullida lahti kriisiplaan. Loe edasi...

Saaremaa endine vallavanem ja valla kriisikomisjoni juht Madis Kallas (39) veetis kriisinädalad kodusaunas, kus üks Teamsi koosolek ajas teist taga. Võitlust tundmatu viirusega aitasid pidada abikaasa Marita (39) ja kolm last – pere on mehe kindel tagala. Loe edasi...

Pole valdkonda, mis oleks jäänud kurjast viirusest mõjutamata — turism ja meelelahutus said ülemaailmse karantiini tõttu eriti karmilt pihta. Kuidas elasid selle üle suunamudijad ja reisiblogijad, kelle põhitegevus on nende kahe ühendamine ja ringi rännates meile unistuste elu vahendamine? Loe edasi...

Kerstin* (30) on särav noor naine, kel on mõnusaks eluks justkui kõik olemas: magistrikraad ja töö, mis on ühtlasi ka tema hobi, stiilne välimus ja armas kodu. Kevadise kriisi ajal kaotas ta aga päevapealt joogatreeneri töö ja leidis end olukorrast, mida poleks iial kujutleda osanud. Loe edasi...