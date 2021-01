FOTOD | Kohe on käes aasta romantiliseim kuu! Millised on 2021. aasta pesumaailma suurimad trendid?

1. Võrgutavad värvitoonid

"Seda trendi on märgata nii meie kollektsioonis kui ka moelavadel (vaatage Valentino, Loewe'i ja Balmaini kollektsioone). Pesu on väga emotsionaalne tootekategooria ja särtsakad värvitoonid tõstavad tuju, võrgutavad ja stimuleerivad. Inimesed otsivad praegu rõõmuhetki väikestest hellitustest. Värvid on ka tore vaheldus mustast ja neutraalsetest toonidest," selgitab Zuccarini.

2. Siidist öösärgid

"See on võimas, kuidas kauni siideseme kandmine sind end tundma panna suudab. Puhtast siidist valmistatud öösärgid on imeliselt pehmed ja ülišikid ning neid võib kanda nii magades kui ka luksusliku rõivana päevasel ajal. Need on tõesti igapäevane luksus!" usub Hassan.

3. Seksikad komplektid

"Kuigi kohati jääb mulje, et kanname igavesti dressipükse, arvan, et inimesed tahavad end üles lüüa ja taas kodust välja minna (mina tahan küll) ning see saab alguse kaunist pesust. Pandeemia ajal nägime tegelikult, et inimesed ostavad seksikamaid komplekte ja tundub, et 2021. aastal see jätkub," räägib Zuccarini.

4. Kõrge värvliga aluspüksid

"Kodus püsides soovivad kliendid ka rohkem mugavust. Oleme näinud, et kasvanud on huvi kõrge vöökohaga aluspükste vastu ja usume, et järgnevatel kuudel see jätkub," kinnitab Hassan.

5. 90ndate nostalgia

"Rinnahoidjad kui nabapluusid ja pesust inspireeritud valmisriided on trendid, mis 2021. aastal kindlasti veel populaarsed on. Nabapluusid on praegu igal pool (moelavadel, staaride seljas jne), tõmmates tähelepanu keskkohale ja tasakaalustades suurte dressipükste trendi," räägib Zuccarini.

6. Pehmed rinnahoidjad

"Lisaks aluspükstele muutuvad mugavamaks ja igapäevasemaks ka rinnahoidjad," kinnitab Hassan.

Allikas: WhoWhatWear