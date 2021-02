FOTOD | Skandinaavlaste poolt heaks kiidetud mood: popid trendid Kopenhaageni moenädalalt, millest 2021. aastal inspireeruda

Londoni, Pariisi, Milaano ja New Yorgi moenädalate kõrval on järjest olulisemaks muutunud ka see, millist moodi teevad skandinaavlased, mistõttu jagaski naisteajakiri Glamour, millistest Kopenhaageni moenädalal kujunenud moetrendidest 2021. aastal inspireeruda.