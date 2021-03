FOTOD JA VIDEO | Uudne ja moodne! Simone Rocha ja H&Mi ühiskollektsiooni esitleti eriti vahval viisil

„Käesolev aasta on pannud meid kõiki tooma värskeid ja kavalaid lahendusi nii töö- kui argiellu,“ sõnab Simone Rocha. „Mul on erakordselt hea meel tähistada koostööd H&Miga niivõrd innovaatilisel viisil, kasutades parimat AR-tehnoloogiat ning tuua seeläbi mood ja modellid inimestele koju kätte. Ma olen algusest peale soovinud, et see kollektsioon ärataks inimestes soovi mängida moega ja panna end ilusasti riidesse kasvõi ainult selleks, et kohtuda pere, sõprade ja lähedastega, ning ma loodan, et see digitaalne moeüritus aitas sellele kaasa, pakkudes uut nägemust kunsti, ilu ja rõõmutunde tähistamisest."