FOTOD | Kõige mitmekülgsem jakk, mille vastu oma talvemantel sel kevadel vahetada

Ka Lily Collins on meid oma shacket'i kombodega viimastel kuudel lummanud ja muuseas tõestanud, kui mitmekülgse riideesemega on tegemist. Ta on selle lohvakamat versiooni kandnud näiteks nii t-särgi kui kõrge kaelusega sviitriga ning prantslannad kiidaksid sarja "Emily in Paris" stiili siinkohal kindlasti heaks.