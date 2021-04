FOTOD | Kuninganna kannab sageli rohelist ja eksperdi sõnul tahab ta sellega meile üht-teist öelda

Minnes hiljuti tegema oma teist koroonaviiruse vaktsiini süsti, kandis Elizabeth II samuti kevadest inspireeritud rõivakomplekti: elevandiluukarva Angela Kelly kleiti, rohelist mantlit ja sobivat peakatet, mis oli kaunistatud võltsnartsisside ja -orhideedega.

Rohelist värvi seostatakse sageli loodusega ning sellega kaasneb tunne, mis on samaaegselt nii rahustav kui ka värskendav, väidab psühholoog Lee Chambers. “Kui kanname rohelist, saadame sõnumi, et oleme rahumeelselt enesekindlad, sõbralikud ja rahul end ümbritsevaga,” teab ta, lisades, et rohelise kandmisega kaasneb ka teatav energiasüst ja optimism. “Kuna see on tagasihoidlik, austusväärne ja harvaesinev värvitoon rõivastel, püüab see pilke, aga samas ei röövi ka teistelt inimestelt tähelepanu.”

Värviteraapia eksperdi Momtaz Begum-Hossaini sõnul kirjeldame inimeste iseloome sageli ka hooaegade näidetel ja roheline on selle teooria järgi sellise inimese värvitoon, kel on “kevadine iseloom”. “See tähendab, et neid motiveerib isiklik areng, nad ei karda muutusi ja on muutumas iseenda parimaks versiooniks,” selgitab ta. “See peegeldab vapustavat teekonda, mille kuninganna on elu jooksul läbinud, alates ajast, mil temast sai 20ndates monarh, kuni kuningliku perekonna suurte ajalooliste muudatusteni, mis viimastel aastatel aset on leidnud.”

Hossaini sõnul näitab see, et kuninganna kannab viimasel ajal palju rohelist, kuivõrd harmoonias ta iseendaga on. “Seda avalikkuse ees kandes näitab ta, et teda ei kõiguta teiste inimeste arvamused, ta on kahe jalaga maa peal ja jääb iseendale kindlaks.”

Allikas: Daily Mail