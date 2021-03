FOTO | Kendall Jenner kandis kevade kõige ilusamat ja popimat käekotti

Möödunud aastal kuulus Kendall Jenneri lemmikute käekottide hulka moebrändi Staud sebramustriline Tommy käekott . Aasta hiljem on selge, et see mudel on jätkuvalt populaarne, aga alanud kevadhooajal on kõige trendikamad neist kaetud värviliste helmestega, kirjutab moeportaal Who What Wear.