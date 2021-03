FOTOD | Need on stiilsete staaride poolt juba heakskiidetud moetrendid, mida saabuval kevadel proovida

Need on kuus staaride poolt heakskiidetud kevadtrendi:

Unusta tagasihoidlikes toonides käekotid, sest algava hooaja kõige trendikamad kotid on erksavärvilised. Dua Lipa, Adut Akech ja Selena Gomez on neid juba proovinud, olgu tegemist siis rohelise, oranži või mõne muu kirka värvitooniga ning miks mitte ka ise seda katsetada?

Lendlev kevadkleidike on alanud hooaja hitt-toode ja mitmed staarid on meile inspiratsiooni juba jaganud. Näiteks armastavad neid kleite Chrissy Teigen, Gabrielle Union ja Katie Holmes. Kombineerituna lihtsate sandaalide või ketsidega, on just see kleit kõige mugavam asi, mida igapäevatoimetusi tehes kanda.