Kuigi enamike eestlaste kapist ei leia kõrgmoebrändi Gucci tooteid, siis mõnel üksikul on õnnestunud üht-teist endale siiski soetada, olgu kasvõi teise ringi kauplustest. Eriti õnnelikud on aga need, kelle kogus leidub juba vintaažiks saanud Gucci esemeid, sest need lähevad moeajakirja Vogue sõnul nüüd eriti hinda.