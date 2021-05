FOTOD JA VIDEO | Piirangutest vabaks: Alexanderling esitleb helget moekollektsiooni, mis on inspireeritud päikesekiirtest

Oma kollektsioonide rätsepakunstile mõeldes on moedisainer Anu Ling väljendanud end kohati üsna androgüünse joonega: keskkoht on taljest alla lastud puusajoonele. Kleidid on sirged, kohati karbi-lõikelised. Kui siluetis tuua välja midagi kahekümnendatest, siis näha on ajastu geomeetriat nii läbilõigete kujunduses kui ka kleitide võrgudetailidest moodustavates kandilistes mustrites. Seda siis päikesekiirte kujulistel pliseerdetailidel ja sellele vastanduva musta tooni kleitidel, mille allääres on kasutatud astmelist voltpliseeri. Kollektsioonis on oma koha leidnud ka alexanderlingilikud drapeeringud, mis on esile tõstetud pehme viskoosjersey kangal.