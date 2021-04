See on seelik, mis iga moeteadliku naise garderoobi saabuval suvel kuuluda võiks

Kui juba aastakese on trenditeadlike naiste garderoobides rokkinud lühikesed “jalgratturi” retuusid, siis saabuval suvel on populaarne ühest teisest spordialast inspireeritud seelik. Nimelt on juba mõnda aega moekas kanda n-ö tennise seelikut, vahendab Glamour.