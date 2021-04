FOTOD | Augusti kevadsuvine kollektsioon võlub omanäoliste mugavusrõivastega

Augusti looja ja disaineri Äli Kargoja sõnul oli seekordses loomeprotsessis eesmärk rikastada kollektsiooni eelkõige omanäoliste mugavusrõivastega, ent teha seda läbi augustilikult elegantse prisma. „Selles valguses on brändi kevadsuvise kollektsiooniga lisandunud tootevalikusse muuhulgas dresskostüüm ning täiendust on saanud populaarne bambustrikotaaži seeria,” selgitab disainer. Kargoja ei tee ka saladust, et on teadlikult vähendanud uue kollektsiooni suurust, ent seeläbi on ka tootmismaht väga ettevaatlikult planeeritud.