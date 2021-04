Eesti moe tähtsündmus jääb küll ära, aga moeloojad näevad tunneli lõpus valgust: optimistlikke märke on

“Moenädala fenomen on disainerite ja publiku vaheline suhtlus ja tagasiside, kuna me juba kolmandat korda poleks suutnud seda õiget tunnet tekitada, sündiski otsus TFW seekord ära jätta,” selgitab tehtud otsust Tallinn Fashion Weeki algataja ja korraldaja Anu Kikas. “Virtuaalsed lahendused on juba ära tehtud ja see formaat lõputult ei toimi aga see ei tähenda, et Eesti mood oleks väga õnnetus seisus. Meie disainerid on väga leidlikud ja enamus on leidnud oma lahenduse kuidas praeguse olukorraga hakkama saada. Usun, et sunnitud restart andis nii mõnelegi hoopis uue hingamise ja oktoobris näeme selle vilju juba publikuga TFW-l.”

Kikase sõnul võtsid kevadisel moenädalal osalema pidanud moeloojad uudise vastu rahulikult ja mõistsid, et Tallinn Fashion Weeki tiimist antud olukorras midagi ei sõltu. Uurisime ka Tallinn Fashion Weekil oma kollektsioone esitlema pidanud Diana Arnolt, Kristina Viirpalult ja Maria Tammeorult (Mammu Couture), millised on nende emotsioonid otsuse suhtes ning kuidas moenädalaks valminud kollektsioonid realiseeritakse.