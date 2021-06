Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat: me ei heida teistele ette, et nad on inetud või äpud, ent endaga kipume olema nii negatiivsed

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat toob välja, et õnnelikkust loob paljuski see, kuidas me räägime endaga. Teiste puhul oleme üldjuhul viisakad — me ei heida neile ette, et nad on vormist väljas, inetud või äpud, ent endaga kipume olema nii negatiivsed.