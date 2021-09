Appi, juuksed langevad välja! 4 nippi, kuidas juuksed taas tihedaks ja tugevaks saada

Juuksespetsialist-trihholoog Natalja Buslova sõnul on juuste väljalangemise peamisteks põhjusteks stress, haigus, palavik, operatsioon, sünnitus, dieet, hormonaalsed häired. Sageli on põhjuseks ka vitamiinide ja/või rauapuudus organismis. Lisaks on sügiseti tavaliselt näha juuste suviseid päikesekahjustusi, mis ilmnevad enamasti kaks-kolm kuud pärast intensiivse päikese käest viibimist. Tänapäeval on rohke juuste väljalangemise põhjuseks ka COVID-19 põdemine. Viiruse mõjul võib juuste väljalangemise protsess alata peaaegu kohe pärast haigeks jäämisest. Uuringute järgi ilmnes juuste väljalangemine keskmiselt 58,4 päeva pärast COVID-19 esimeste sümptomite tekkimist. 23 protsendil esines hilisemat juuste väljalangemist. Tavatingimustes võib juuste väljalangemine ilmneda alles 2–3 kuud pärast stressi või muid eespool mainitud asjaolusid ja nii palju aega hiljem ei oska me tavaliselt muutuseid ning juuste väljalangemist enam omavahel seostada.