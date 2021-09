Tegemist on Ränioru ja idufirmade maailma vaieldamatult kõige raputavama sohimänguga, mis on eestikeelse raamatu näol kättesaadav siin. Californias on hetkel käimas kohtuprotsess naise üle, kes pettis ära ärimaailma koorekihi — kõige lugupeetumad investorid ja eksperdid. Kogu maailma meedia jälgib protsessi kullipilgul. Elizabeth Holmesi ettevõte Theranos lubas, et innovaatiline vereproovitehnoloogia on senisest oluliselt valutum, odavam ja tõhusam. “Üks pisike tilk muudab kõik,” anti maailma uueks tegev lubadus. Ent ühel hetkel selgus, et see kõik on suur pettus ja utoopia varises põrmuks.