Mindset coach Karmo Kivi ütleb, et ei tasu anda lubadusi, vaid moodustada harjumusi, mis tooksid soovitud tulemusi. “Lubadused on tihti katteta. Aga kui moodustad harjumuse, tagab see ka tulemuse!” on ta kindel.

Unistustel ja eesmärkidel on vahe