Kuidas läbikukkumisest edu vormida, on järjekordne miljoni dollari küsimus. Loodan, et Kristel (kellel on see miljon ju ometi olemas) võib vastust teada küll. Panen arvuti märkmete tegemiseks valmis ja asun tema ebaõnnestumiste kogemusi huviga kuulama.

Esimese näite oma ettevõtjaelu möödapanekutest toob Kristel Testlio algus­aastatest. “Valusaid ebaõnnestumisi on olnud väga palju ja need on seotud