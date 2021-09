Mind köidavad minikoolitused. Lühike aeg ja lihtne formaat ei tähenda sugugi, et koolitus oleks pinnapealne. Vastupidi – mida vähem on koolitajal aega sõnumi edastamiseks, seda fokuseeritumalt ja läbimõeldumalt ta seda teeb. Nähes Facebookis koolituse „Kolm elumuutvat harjumust” reklaami, olin kohe uudishimulik, sest kiire, konkreetne ja tasuta on kombinatsioon, millest on raske mööda vaadata. Aga mis harjumused need siis on, mida muutma peaksin, ja kuidas minu elu neid rakendades paraneb?