Armastad oma kallimat väga, aga magamistoas võiks ta olla natukene parem? Siis käitu nii

Toome välja ühe stsenaariumi: otsustad kallimale oraalseksi teha ja loodad, et ta naudib seda. Näed vaeva, annad endast parima, aga siis ta vaatab sulle otsa, pööritab silmi ja ütleb midagi stiilis: “Sa ei saa sellega hakkama” või “Sa teed seda valesti.” Mis tunne tekib? Ilmselt mitte hea.

Pea meeles, suhtlemine on väga oluline. Seksuaalne tegevus võib olla ääretult mõnus, aga kõige tähtsam on teie omavaheline suhtlus, mis on justkui hea seksi vundament.