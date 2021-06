Misjonäripoos tundub tuim nühkimine? Need väikesed lahendused aitavad selles poosis orgasmini jõuda

Misjonäripoos on naiste jaoks tuim enamasti just seetõttu, et kliitor jääb tiheda intiimse kontakti tõttu tähelepanuta. Partneri kuum lähedus võib olla erutav ja vaimustav, aga kogu kehas külmavärinaid tekitavat orgasmi see siiski ei garanteeri. Kui sa asetad endale tagumiku alla padja või kaks, saad rahus oma kliitorile keskenduda, samal ajal kui partner on sinust veidi kaugenenud, aga siiski piisavalt lähedal.