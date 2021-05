Orgasmi ei ole ega tule? Need on KOLM tehnikat, mida paljud naised kasutavad ja mis võivad sindki aidata

Kuigi paljude jaoks on vaginaalne vahekord meeldiv kogemus, ei aita see sageli naistel orgasmini jõuda. Vähem kui ühel naisel viiest see õnnestub, aga sageli on siiski vaja lisaks veel kliitorit stimuleerida. Õnneks on aga veel viise, kuidas seksi paremaks muuta ja nii mõnigi naine on need tehnikad juba heaks kiitnud.