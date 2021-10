Blondcasti Kati teekond finantsvabaduseni: selleks, et olla tark, tubli või edukas ei pea olema hall, stiilitu ja tõre

Alustuseks, kui kuulsin esimest korda Blondcastist, mõtlesin nime ja logo järgi kohe, et see ei ole mulle. Kahtlustasin, et kuulen sealt vaid tibijuttu ja mitte midagi tarka. Kui palju sa oma elus selliste eelarvamustega oled kokku puutunud?

Hahaaa, väga hea! Mulle on seda kirjutatud mitmeid kordi ja see on ehe näide sellest, kuidas me vahel kipume hindama raamatut tema kaane järgi. Ma olen sellega elus pidevalt kokku puutunud, kuid pea alati selle ka enda kasuks pööranud ja isegi pisut provotseerinud. Nimelt, selleks, et olla tark, tubli või edukas ei pea olema hall, stiilitu ja tõre!

Tõepoolest, Blondcast üllatas mindki ja kuulasin esimese nädalaga ära kümme osa, päris mitmed on veel ees. Sisu on meelelahutuslik, aga ka kasulik. Kuidas üks 40. sünnipäevale lähenev naine otsustas, et on aeg hüpata podcastide rongile?

Ma olen mingil kujul tahtnud blogi teha väga kaua aega, kindlasti üle kümne aasta, aga kunagi pole selleks aega olnud. Muud tegemised on olnud prioriteetsemad, eriti just majanduslikel põhjustel.

Algne saate või podcasti mõte tuli eelmisel kevadel sellest, et minu neli lähimat sõbrannat on megatuusad powerwoman´id ja siis mõtlesin, kui lahe oleks selliseid naisi intervjueerida ja teistele tutvustada. Selleks, et anda teistele naistele juurde nii enesekindlust kui motivatsiooni ja teadmist, et alati on okei elus muudatusi teha. Absoluutselt kõik on võimalik!

Täna teen podcasti siiski üksi, kuna venitasin alustamisega nii kaua, et selleks ajaks olid mitmeid intervjuu-saateid juba olemas, kuid minu praegune nišš tühi. Kuna tagasiside on olnud väga hea, siis ilmselt teen õiget asja.

Räägi oma teistest tegemistest. Nagu aru saan, on su töine elu olnud suuresti seotud alkoholibrändidega?

Tööalaselt jookide valdkonda sattumine oli kunagi puhas juhus, kuid nüüdseks olen seda juba päris kaua teinud ja oman ka pikka rahvusvahelist kogemust. Tuntuimad tooted, mille osas mu ettevõte hetkel ühte brändiomanikku Skandinaavia riikide osas nõustab, on Aperol ja Campari ning mu põhiline tööalane suhtlus käib suunal Suurbritannia, Rootsi ja Taani.

Lisaks tegelen ma ka kinnisvaraga. See ala on olnud mulle südamelähedane juba üle 15 aasta, alates oma esimese korteri ostust. Täna on mul kokku kümme üürikorterit