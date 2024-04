Investor Kristi Saare: need on kolm rahatarga inimese põhimõtet

Kogu aeg on mulle tundunud, et kunagi ei ole raha nii palju üle, et seda kõrvale panna, ja et investeerimine on megakeeruline. Aga koos 3000 inimesega Kristi rahatarga eluviisi veebiseminari kuulates on mul tunne, et saan isegi aru. Näiteks sellest, et olengi juba natuke investor — majalaen on peagi makstud ja oma kodu on igatahes väärt investeering. Ja tõesti, ma oleks paras paniköör, kui ka praegu, kui vanust juba üle 45, ikka mitte midagi hinge taga poleks — pensioniaastad üürikodus on kaugel sellest, mida turvaliseks vanaduspõlveks pean. Ja kolmekümne aasta pärast üksnes esimesest sambast elamine hirmutab ka.