Hiljuti sattusin seksleludest rääkima lähedase naistuttavaga, julge 50ndates vallalise naisega, kes käinud ka Epp Kärsini koolitustel. Naine on kuude viisi professionaali käe all tantramassaaži õppinud, aga kui jutuks tulid vibraatorid, teatas ta minu üllatuseks, et ta ei ole kunagi ühtegi kasutanud. Oot-oot, nii kogenud naine ja pole kunagi vibraatorit katsetanud? Tõepoolest, ta olevat kuulnud, et need mõjutavad naise tundlikkust ehk teiste sõnadega, rikuvad tuleviku vahekorrad totaalselt ära.