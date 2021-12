Öeldakse, et meeldiva tähelepanu pööramise ja ahistamise vahel on õrn piir. Anne & Stiili sotsiaalkampaanias “Sinu elu. Sinu reeglid. Sinu piir” kutsume lugejaid üles jagama ka oma lugusid. Ainult kogemusi jagades ja oma lugusid rääkides saame aimu, kust need ahistamispiirid siis lähevad. Muuseas, ahistamine ei pea alati olema seksuaalne, vaid võib esineda ka töökiusuna. Sellist lugu jagas meiega lugeja Triin*.