FOTOD | See loomamuster on taas leidnud oma tee riidemoodi

Kuigi tavaliselt on seda mustrit pruunides ja mustades toonides, siis tänapäeval on sama mustrit absoluutselt igasugustes toonides, seega vali vaid oma lemmik.

Kui sa tunned end julgena, vali sellise mustriga kleit, jakk või hoopis püksid. Saad plusspunkti, kui valid alt laienevad püksid, mis on teine tänavuse aasta trend. Kui tahad aga pisut tagasihoidlikumalt julget loomamustrit kanda, siis vali näiteks saapad või hoopis küünemaalingud. Ära karda neutraalset värvi loomamustrit vürtsitada näiteks erkpunaste või -kollaste detailidega, et saada lõbusam look.