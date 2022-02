FOTOD | Kaks nädalat Mehhikos: kuhu suunduda Cancuni lennujaamast? Kus paikneb riigi kõige turvalisem linn?

See Kesk-Ameerikas asuv riik, mida armas­tatakse eksooti­lise õhk­konna ja imekaunite randade pärast, aga peljatakse kuritegelike narko­kartellide tõttu, on eestlaste seas viimas­tel aastatel hinnatud puhkuse­sihtkohaks muutu­nud. Ilmselt seepärast, et koroona­kriisi ajal mõistis Mehhiko valitsus varakult, kui suurt tulu toovad turistid ja kui oluline on, et see raha endiselt riiki voolaks. Nii ongi siia saanud reisida nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata reisisõbrad, sest Mehhiko vaktsiinipassi ja PCR-testi tegemist ei nõua ning kui riik, kus vahe­maandumine toimub, sellest samuti ei hooli, ootabki ees meeldejääv puhkus.

AMEERIKA ARMUST

Meie neljaliikmelisel selts­konnal hakkas idee reisida Mehhikosse, täpsemini Yucatáni poolsaarele, idanema siis, kui soe Eesti suvi, millega meid mullu õnnistati, rauge­mise märke näitas. Mitmete sõprade ja tuttavate Instagrami seinad olid täitunud möödun­ud talvel Tulumi ja Cancuni ran­dades tehtud piltidega, soov Mehhiko köögiga lähemalt tutvuda oli juba ammu koge­mist vajavate asjade nime­kirjas — millal siis veel kui mitte praegu?