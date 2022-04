FOTOD | Pärnusse suve asemel kevadel? Kuurortlinnas on nii mõndagi teha ka siis, kui ilm veel karge

Tõenäoliselt mõtled, et miks ometi soovitame praegu võtta suuna suvepealinnale — õues pole just päris rannailm. Tõsi, aga miks mitte minna Pärnusse, et teha seal… tööd! (Olgu, see jutt läheb aina pöörasemaks.) Tegelikult on selles oma iva.

Maailmas kogub aina enam populaarsust tegevus, mida tähistab mõiste workation – hübriid sõnadest work ja vacation.

Lihtsalt öeldes tähendab see vahelduseks töötamist mitte kodukontoris, vaid mõnes teises paigas, linnas või riigis. Teisi­sõnu: sul on küll töö­kohustused täita, kuid kui kell kukub, võid avastada uusi restorane ja kohvikuid, minna teatrisse või näitusesaali, promeneerida looduses või nautida lihtsalt sooja basseini ja pehmete hotellipatjade võlusid. Olgugi et workation võib meelitada välis­maale, saab seda teha edukalt ka siinsamas Eestis.

Nii jõuamegi Pärnusse. Tasemel kohvikud ja resto­ranid — olemas! Pikk promenaad hommiku­­­sörgiks ja ratta­sõiduks — olemas! Otsatu ranna­riba ja rahustav merekohin — olemas! Teater, kultuur ja