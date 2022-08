„Mul olnuks võimalik juba aastate eest minema jalutada, kuid oh ei.“ Käärivast suhtest lahti laskmine ei ole alati kerge

Ma ei mäleta täpselt, mida ma tegin. Ma võisin üritada paaniliselt helistada Toruabisse, samal ajal põrandalt arvuteid ja lampe ja kingi ja kassi toidunõusid kõrgemale tõstes. Ma vist hüüdsin meeleheitlikult appi, kuid hüütu magas magusat peound. Ta oli just samal õhtul esinenud järjekordse ülestunnistusega teemal: „Sain hakkama lollusega, mille eest on mulle juba viis viimast hoiatust antud.“ Kõige tõenäolisem on aga, et ma lihtsalt istusin ja vaatasin, kuidas vahutav vesi voodi alla valgub. Ainuke, mida ma tõesti mäletan, oli peas tagunud mõte: selline ongi siis minu elu.