Eestlaste pihtimused: olin suhtes vangiga. Mul polnud võimalik temaga ei telefoni ega kirja teel suhelda. Nutsin ja palvetasin

Hostelisse tagasi tulles lasin alati ta käest lahti, et keegi ei näeks, et koos oleme. Töökaaslased tögasid mind ja lugesid sõnu peale toonis: „Aafriklased haisevad ja nad ei taha peale selle ühe asja midagi“. Ma olin mõjutatav ja loomulikult tahtsin kõik kuulujutud vaigistada.

Kui september kätte jõudis, pidin naasma teise linna, et õpinguid jätkata. Mina olin kõrvuni armunud ja hõljusin pilvedes. Saime paar korda veel kokku, kuid siis ta otsustas mind maha jätta, öeldes, et kaugsuhe ei toimi. Olin pisarais ja palusin, et võiksime veel proovida, kuid isegi see ei aidanud. Meie teed läksid lahku, kuid mina teda enda südamest lahti ei lasknud. Aastaid hiljem helistasin talle, et küsida, kuidas tal läinud on.