FOTOD | Printsess Catherine kandis ajaloolise taustaga tiaarat, mida pole avalikkus näinud aastakümneid

Kui kuninganna ema 2002. aastal suri, päris ehte endale kuninganna Elizabeth II. See on olnud kuningliku pere ehtelaekas aastakümneid, ent väidetavalt pole keegi seda pärast 1930ndaid aastaid kandnud. Levisid kuulujutud, et võib-olla on see kannatada saanud või kandmiseks liiga habras. Nüüd on teemantidega ehe saanud tänu Walesi printsessile uue elu.